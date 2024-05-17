Покушение на Фицо связали с приготовлениями Запада к войне

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступавшего за мир на Украине, произошло в тот момент, когда Запад начал подготовку к прямому участию в конфликте. Об этом в утренней программе радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, вооруженное нападение на словацкого премьера «совпадает по времени с некоторыми другими событиями, свидетельствующими о подготовке к войне».

В связи с этим Орбан упомянул недавний визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев, намерение НАТО собрать на военную помощь для Украины $100 млрд в течение пяти лет, а также дискуссии об отправке туда военнослужащих стран Запада. «От этого мурашки бегут по коже», — заявил глава венгерского правительства.

18 мая избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Фицо помнит обстоятельства покушения на него и изумлен тем, насколько быстро произошло нападение.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

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