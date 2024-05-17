Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Покушение на Фицо связали с приготовлениями Запада к войне

Орбан заявил, что покушение на Фицо совпало с приготовлениями Запада к войне

close
100%
Reuters

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступавшего за мир на Украине, произошло в тот момент, когда Запад начал подготовку к прямому участию в конфликте. Об этом в утренней программе радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, вооруженное нападение на словацкого премьера «совпадает по времени с некоторыми другими событиями, свидетельствующими о подготовке к войне».

В связи с этим Орбан упомянул недавний визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев, намерение НАТО собрать на военную помощь для Украины $100 млрд в течение пяти лет, а также дискуссии об отправке туда военнослужащих стран Запада. «От этого мурашки бегут по коже», — заявил глава венгерского правительства.

18 мая избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Фицо помнит обстоятельства покушения на него и изумлен тем, насколько быстро произошло нападение.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

Ранее Орбан рассказал о шансах Европы избежать мировую войну.

Все новости на тему:
Покушение на премьера Словакии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами