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Грузооборот российских портов начал сокращаться еще быстрее

«Ъ»: темпы снижения грузооборота портов России продолжили ускоряться

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Пресс-служба Росморпорта

Грузооборот российских портов с начала 2024 года стал сокращаться еще более быстрыми темпами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По итогам января — апреля перевалка сократилась на 4,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 288,4 млн тонн. В основном грузооборот упал за счет сокращения экспорта угля и нефтепродуктов на фоне санкций и ремонтов на НПЗ.

Наиболее серьезные потери потерпел Азово-Черноморский бассейн (АЧБ), где обработка грузов сократилась почти на 7 млн тонн год к году. В Дальневосточном бассейне показатель снизился на 2,5 млн тонн, в Балтийском — на 2,2 млн тонн, в Арктическом — на 2 млн тонн.

По итогам 2023 года оборот грузов морских портов РФ вырос на 5% и составил 883,8 млн тонн. Больше всего выросла перевалка зерна, минеральных удобрений и металлолома.

Ранее рубль обновил рекорды по доле в экспорте и импорте РФ.

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