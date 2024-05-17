На Урале женщина родила ребенка без ушей, мальчику два года, и он развивается нормально

Мальчику из Свердловской области, который родился без ушей, провели операцию в США, где ребенку «слепили» ухо, которое позволит ему слышать. Об этом сообщает издание E1.ru.

Операция прошла 8 мая в одной из клиник Сан-Франциско. Двухлетнему пациенту сформировали слуховой проход и воссоздали ухо из искусственного пластика, которое обтянули кожей, взятой с головы и из паховой области ребенка.

Стоимость операции составила 105 тыс. долларов (около 10 млн рублей). Необходимую сумму семье мальчика помогли накопить жители Урала, благотворительные фонды и предприниматели.

Ребенок родился без ушей. Ему поставили диагноз «двусторонняя микротия, атрезия слуховых проходов, третья степень кондуктивной тугоухости с двух сторон». В семь месяцев мальчику установили слуховые аппараты костной проводимости — он мог слышать многое, но звук, по словам матери, ее сын воспринимал искаженно.

При этом ребенок уже с года и трех месяцев посещает обычный детский сад, ходит на развивающие кружки, и, как утверждает свердловчанка, «преуспел больше, чем его сверстники». Скоро ребенок отметит свое трехлетие.

Желая сделать жизнь сына максимально полноценной, женщина нашла клинику, которая проводит операции по восстановлению слуха людям с такими диагнозами, как у ее ребенка. После месячной реабилитации маленький пациент вернется в Россию. Его родители уже начали копить на новую операцию.

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