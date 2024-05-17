Путину и зампреду КНР Хань Чжену рассказали, как на свет появилась панда Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила президенту России Владимиру Путину и зампреду Китайской Народной Республики Хань Чжену о панде Катюше из Московского зоопарка — малышка родилась по любви и находится в надежных руках, как и его родители. Ее слова приводит РИА Новости.

«В прошлом году мы соединили нашу пару, это явилось уникальностью, потому что обычно соединяют опытных пар, они не имели опыта. Все получилось по обоюдному согласию, по любви. Вторая уникальность после одного соединения — у нас появилась малышка», — сказала Акулова.

Директор зоопарка отметила, что мама-панда Диндин имеет очень сильный материнский инстинкт.

«Она буквально с первой секунды взяла в свои большие лапы и малышку не отпускала», — подчеркнула она.

Акулова также объяснила розовый цвет маленькой панды.

«Мы ее не красим. Это у мамы возникает фермент после того, как она ест бамбук, она до такой степени ее нализывает, что она вот такая розовая», — пояснила директор.

Акулова подчеркнула, что розовая панда — это самая счастливая панда.

«Сейчас она весит 26 кг, родилась всего 150 грамм. Панды в надежных руках», — заключила она.

До этого Московский зоопарк показал видео, как панда Катюша плещется в уличном бассейне.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, когда панда Катюша уедет в Китай.