В КЧР приверженец ИГИЛ хотел напасть на силовиков, его ликвидировали

В Карачаево-Черкесии сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и местные правоохранители ликвидировали боевика, который собирался совершить вооруженное нападение на силовиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным спецслужб, силовикам удалось вычислить конспиративное место проживания террориста в ауле Адиль-Халк. Когда мужчину попытались задержать, он начал стрелять и был уничтожен ответным огнем. Среди правоохранителей никто не пострадал. По факту случившегося завели уголовные дела.

На месте происшествия ФСБ обнаружила оружие и патроны к нему, взрывчатку, а также телефон с перепиской с зарубежными кураторами.

Согласно информации Telegram-канала Baza, боевиком был 25-летний житель Ростовской области, проходивший службу в 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Предполагается, что он сотрудничал с ИГИЛ (организация запрещена в России). Отмечается, что уголовное дело по статье «Участие в террористической организации» на мужчину возбудили еще 15 мая до попытки задержания.

До этого суд в Карачаево-Черкесии вынес приговор трем последователям ИГИЛ. Суд установил, что осужденные собирались устроить подрыв административных зданий в регионе.

Ранее в Брянской области задержали россиянина, собиравшегося воевать за Украину.