Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В КЧР приверженец ИГИЛ хотел напасть на силовиков, его ликвидировали

ФСБ: в КЧР ликвидировали планировавшего нападение на силовиков боевика

В Карачаево-Черкесии сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и местные правоохранители ликвидировали боевика, который собирался совершить вооруженное нападение на силовиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным спецслужб, силовикам удалось вычислить конспиративное место проживания террориста в ауле Адиль-Халк. Когда мужчину попытались задержать, он начал стрелять и был уничтожен ответным огнем. Среди правоохранителей никто не пострадал. По факту случившегося завели уголовные дела.

На месте происшествия ФСБ обнаружила оружие и патроны к нему, взрывчатку, а также телефон с перепиской с зарубежными кураторами.

Согласно информации Telegram-канала Baza, боевиком был 25-летний житель Ростовской области, проходивший службу в 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Предполагается, что он сотрудничал с ИГИЛ (организация запрещена в России). Отмечается, что уголовное дело по статье «Участие в террористической организации» на мужчину возбудили еще 15 мая до попытки задержания.

До этого суд в Карачаево-Черкесии вынес приговор трем последователям ИГИЛ. Суд установил, что осужденные собирались устроить подрыв административных зданий в регионе.

Ранее в Брянской области задержали россиянина, собиравшегося воевать за Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами