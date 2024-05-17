Австралия объявила об очередном пакете антироссийских санкций

Власти Австралии решили ввести очередной пакет санкций в отношении российских предприятий. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Министр заявила, что предприятия, на которые собираются наложить ограничения, якобы вовлечены в военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном. Санкции коснутся шести российских организаций, отметили власти.

В МВД Австралии сообщили ТАСС, что в черный список вошли попавшие под санкции Евросоюза компании «Восточная стивидорная компания», которая входит в Global Ports, «Марин транс шиппинг», «М Лизинг» и «Совфрахт».

До этого Минфин США дополнил антироссийский санкционный список якобы за сотрудничество с КНДР. В санкционный список попали предприниматель Рафаэль Газарян и якобы связанные с ним компании «Транс капитал» и «Рафорт». Также в перечень рестрикций внесены Алексей Буднев и якобы принадлежащая ему фирма «Технология».

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.