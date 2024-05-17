«Клубок целующихся змей»: Волочкова о Большом театре

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала балетное общество и Большой театр, где раньше работала. О бывших коллегах она высказалась в интервью Алене Бердовой для YouTube-шоу «По гостиным».

Она назвала балет недобропорядочным и несправедливым.

«В своих книгах «Плата за успех» и «История русской балерины» я уже писала, что Большой театр — это клубок целующихся змей», — говорит Волочкова.

По мнению Волочковой, ее хотели лишить права выхода на сцену из-за ее профессионализма, и сейчас она отстаивает свое право присутствовать на сцене с помощью благотворительности.

«Ребята, не дождетесь, буду танцевать долго, много, красиво и буду жить счастливой жизнью», — не сомневается танцовщица.

Накануне Волочкова вспомнила, как жила в одной комнате с четырьмя питомцами и тремя людьми.

«Там было три комнаты, в одной из которых жили мы. Там спали я, мама, папа, моя бабушка, кот, собака, хомячок Васька и попугайчик Пашка», — отметила Волочкова.

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