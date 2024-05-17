В Германии пьяный мужчина напал на депутата из-за разных политических взглядов

На депутата правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Мартина Шмидта напали в пивном пабе в городе Шверин по политическим мотивам. Об этом сообщил портал NDR со ссылкой на полицию.

«Член земельного парламента от партии АдГ в Шверине подвергся нападению. После непродолжительной ссоры мужчина бросил в голову депутата стеклянную пепельницу», — говорится в заявлении.

NDR также сообщил, ссылаясь на собственные источники, что потерпевшего зовут Мартин Шмидт. Он находится в больнице, при этом данные о его состоянии пока не приводятся.

Отмечается, что нападавший заявил на месте, что не разделяет политическую позицию потерпевшей стороны, что стало причиной его поведения. Согласно предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В начале мая в Германии напали на двух политиков. По словам одного из пострадавших, Рольфа Флиса, после мероприятия к ним подошла группа людей перед рестораном и попросила сделать селфи. Изначально атмосфера была доброжелательной, однако один из подошедших обратился к политикам с оскорблениями ниже пояса, обозвал их «зелеными фашистами», и ударил по лицу.

До этого в ФРГ напали на политика от Социал-демократической партии Германии, когда тот расклеивал предвыборные плакаты.

Ранее в Германии признали провал политики по Украине.