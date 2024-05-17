Монумент Победы в Херсоне окружили колючей проволокой и противотанковыми ежами

Жители Херсона возлагали цветы к Вечному огню, однако теперь подходы туда окружены колючей проволокой и противотанковыми ежами. Об этом РИА Новости сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град».

«В городе были люди, которые возложили цветы к танку Победы, мемориалу воинов-афганцев, памятнику Маргелова. Мы попытались возложить цветы к Вечному огню, несмотря на запрет местных гауляйтеров приближаться к этому месту. Сейчас большинство подходов туда окружено колючей проволокой. Возле самого танка курам на смех понаставили противотанковых ежей», — сказал он.

«Град» подчеркнул, что сегодня в Херсоне любая атрибутика Дня Победы квалифицируется как экстремизм, и за это могут даже отправить в тюрьму.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что запрос в украинском сегменте Google о Дне Победы 9 мая стал самым популярным среди жителей Украины, где с прошлого года празднование Победы перенесли на 8 мая.

Ранее на Украине полиция не пустила пенсионерку к мемориалу из-за советской символики на одежде.