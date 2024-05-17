Путин поздравил Токаева с 71-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения и отметил его вклад в развитие стратегического партнерства в ОДКБ, СНГ, ЕврАзЭС и ШОС. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

В документе Путин высказал сердечные поздравления по случаю Дня рождения Токаева и отметил, что своей деятельностью он снискал заслуженное уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене.

«В России высоко ценят Ваш личный вклад в развитие стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур», — говорится в телеграмме.

Также российский лидер отметил, что дорожит товарищескими отношениями с Токаевым и выразил уверенность, что президенты будут и дальше совместно работать на благо братских народов.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что встреча совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Казахстане 21 мая.

Ранее Казахстан стал лидером по импорту российской водки.