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Депутаты предложили выделить мотоциклы в отдельную категорию техники

В Госдуме предложили снизить для мотоциклов стоимость проезда по платным дорогам

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением выделить мотоциклы в отдельную категорию техники, а также снизить для них стоимость проезда по платным трассам. Об этом сообщает РИА Новости. Соответствующее обращение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Прошу Вас дать поручение Министерству транспорта Российской Федерации и иным заинтересованным органам исполнительной власти проработать возможность внесения изменений в части выделения мотоциклов в отдельную категорию транспортных средств и снижения в их отношении размера платы за проезд по автомобильным дорогам», — говорится в обращении.

По мнению лидера ЛДПР, подобные изменения поспособствуют повышению безопасности дорожного движения и снизят аварийность.

До этого стало известно, что подержанные мотоциклы марки «Иж» в марте — апреле стали лидерами по продажам среди россиян. Их доля в общем спросе составила 9,8%.

Второе место заняли новые мотоциклы китайского бренда Kayo. На них пришлось 8,7% всех продаж. Тройку замыкает японская Honda с долей 6,8%.

Цена мотоцикла с пробегом сегодня составляет в среднем 190 тыс. рублей. Самый дешевый вариант — «Иж». Его покупка обойдется примерно в 40 тыс. рублей. Дороже всех мотоциклы Honda и Yamaha. Их стоимость в среднем составляет 480 тыс. рублей.

Спросом среди россиян также пользуются мопеды и скутеры. В топ-3 самых популярных бренда в этой категории мототехники вошли Honda (16,6%), Alpha (16,3%) и Yamaha (6,6%).

Ранее сообщалось, что байкеры из группы «Ночные волки» объявили условие для перехода на мотоциклы Aurus Merlon.

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