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Во Владивостоке голый неадекват повредил машины, а затем себя и попал на видео

Во Владивостоке неадекватный мужчина без одежды прыгал на машины и повредил их

Неадекватный мужчина без одежды прыгал на машины и повредил их во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Ульяновской улице. Мужчина в неадекватном состоянии бил палкой чужие автомобили, отламывал дворники и зеркала, а также попрыгал на крыше одной из них. На кадрах с места происшествия видно, что позже он снял штаны и начал калечить себя.

После этого его попытался остановить мужчина, однако неадекват вырвался и убежал в аптеку, где его задержали сотрудники Росгвардии. По предварительным данным Svodka25, дебошир находился под действием запрещенных веществ.

До этого в Челябинске мужчину без одежды, бросавшегося на людей в центре города, увезли в психбольницу. Во время задержания он пытался оказать сотрудникам правоохранительных органов сопротивление.

Ранее россиянин отстрелил половой орган неодетому мигранту, пристававшему к прохожим.

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