Стало известно, какие знаки зодиака чаще всего провоцируют ДТП

В России водолеев и козерогов назвали самыми опасными водителями корпоративного транспорта, которые чаще других провоцируют ДТП. Об этом «Российской газете» сообщили в Страховом Доме ВСК.

По данным аналитиков, среди водителей такси, каршеринга и другого корпоративного транспорта, 66% аварий происходит из-за козерогов и 31% — из-за водолеев.

Антирейтинг среди физлиц также возглавили козероги (10%). На втором месте топа самых опасных водителей оказались раки (9%), львы (8,7%), тельцы (8,6%) и водолеи (8,5%). А вот самыми добросовестными и аккуратными водителями аналитики назвали скорпионов и стрельцов.

Водителям-ракам страховщики посоветовали отказаться от вождения авто по воскресеньям и понедельникам, козерогам — по вторникам, средам и пятницам, львам — по четвергам, а рыбам — по субботам. Кроме того, аналитики рекомендовали тельцам, рыбам и ракам не садиться за руль Lada. Также рыбам и близнецам посоветовали отказаться от машины марки Hyundai, тельцам и весам — от Kia, рыбам и весам — от Renault, водолеям — от Toyota.

До этого россиянам назвали пять главных недостатков китайских автомобилей. В антирейтинг самых частых поломок, на которые жалуются владельцы, вошли сбои электронных систем и дефекты коробки передач. Одной из самых распространенных проблем с китайскими машинами эксперты назвали сбои в электронных системах, которые, как правило, возникают в осенне-зимний период из-за низких температур. Больше всего подобных претензий возникало к автомобилям марки Dongfeng. В то же время владельцы JAC часто сталкивались с поломками антиблокировочной системы ABS. Проблемы, как правило, возникали у моделей, недавно прибывших на территорию РФ.

А вот коробки передач чаще всего ломались у машин JAC и Kaiyi. У них выходят из строя вариаторы. Также во многих машинах Changan при длительном нахождении в пробке «робот» выдает ошибку перегрева или уходит в аварийный режим.

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