Новая Зеландия ввела санкции против 27 россиян

Новая Зеландия ввела санкции против 27 граждан России, в том числе участников рабочей группы по специальной военной операции, а также против десяти российских компаний. Это следует из опубликованного властями списка.

Санкционный список Новой Зеландии пополнили 27 россиян и один иранец, а также десять российских и четыре иранских компании.

Санкции были введены против участников рабочей группы по спецоперации — Александра Колмакова, Андрея Медведева, Александра Захаренко, Валерия Востротина, Вячеслава Бочарова и Олега Горшенина.

В список также попал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

До этого глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил, что страна объявила о включении 28 человек и 14 компаний в список антироссийских санкций.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.