Политолог: визит Путина в Китай — четкий сигнал Западу

Визит президента России Владимира Путина в Китай, а также подписание целого ряда важнейших документов — это демонстрация Западу стратегического союзничества Москвы и Пекина. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог и публицист Игорь Пшеничников.

«Визит Путина — это один большой символ, означающий реальный, а не мнимый, скрываемый переход Китая на сторону России. Это уже не «нейтралитет» Китая, не его равноудаленность от всех и не его дипломатический политес. Если говорить только о Китае, это его декларация видения своего обозримого будущего в союзе с Россией», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что Россия и Китай являются не просто союзниками в некоем нейтральном пространстве, а в условиях, когда США судорожно пытаются сохранить свою мировую гегемонию.

Вечером 15 мая самолет Владимира Путина приземлился в Пекине. Президент РФ начал первую зарубежную поездку после переизбрания главой государства и формирования нового кабмина. Визит политика в Китай, с которым РФ в этом году отмечает 75-летие установления дипотношений, продлится два дня — 16 и 17 мая.

В рамках поездки запланировано посещение не только Пекина, но и самого «русского» города КНР — Харбина.

Ранее в визите Путина в Китай увидели послание для Запада о новом миропорядке.