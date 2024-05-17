Новый тренер «Спартака» сфотографировался с фанатским шарфом

Сербский тренер Деян Станкович сфотографировался с фанатским шарфом болельщиков белградской «Црвены Звезды» и московского «Спартака». Фото опубликовано в официальном Telegram-канале красно-белых.

Новоиспеченный тренер «Спартака» поприветствовал болельщиков с шарфом, на котором изображены логотипы двух команд и надпись: «Одни цвета — одна вера».

«Всем «Лаку ноћ» от Деяна!» — написала пресс-служба московской команды.

Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей по окончании нынешнего сезона, в котором исполняющим обязанности главного тренера является босниец Владимир Слишкович.

Станкович завершил игровую карьеру в 2013 году, после чего работал на разных должностях в «Удинезе», «Интере», «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

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