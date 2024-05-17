Стало известно, что Запад готовится убедить Зеленского пойти на переговоры

Страны Запада готовятся оказать на украинского лидера Владимира Зеленского скоординированное дипломатическое давление для начала переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.

«По информации Europe 1, западные канцелярии готовят скоординированные дипломатические действия, чтобы убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров. Еще неизвестно, готов ли украинский президент сменить костюм героя войны на костюм актера мира», — говорится в сообщении радиостанции.

До этого президент Чехии Петр Павел призвал к завершению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном устройстве.

Он счел «наивным» предположение о том, что Украина в ближайшем будущем сможет вернуть утраченные территории, призвав быть реалистами. С точки зрения Павела, Москва и Киев в ходе переговоров должны достичь компромисса, но не без согласия стран, которые будут гарантами этого соглашения.

Ранее немецкий генерал выступил за поиски сценариев выхода из украинского конфликта.