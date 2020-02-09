СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Коми

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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По факту жесткой посадки пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Усинск, инициирована доследственная проверка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

В настоящее время на место происшествия направлен следователь, заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что самолет с 94 пассажирами и членами экипажа на борту совершил жесткую посадку в аэропорту назначения из-за проблем с шасси.

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