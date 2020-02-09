Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.

Ребенок был найден в припаркованном автомобиле, рядом с которым прохожие обнаружили его мать. Женщина с признаками медикаментозного отравления находилась без сознания.

По данным следствия, мать забрала ребенка у отца, с которым мальчик проживает после развода родителей. Женщина перестала выходить на связь с родственниками, после чего была обнаружена у припаркованного автомобиля и доставлена в больницу.

При осмотре места происшествия следователи изъяли улики, свидетельствующие, что мать нанесла ребенку смертельные ранения, говорится в сообщении СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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