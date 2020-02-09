Пять полицейских пострадали при беспорядках в Казахстане

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Пять полицейских пострадали при массовых беспорядках в Кордайском районе Казахстана, заявил заместитель главы министерства внутренних дел (МВД) республики Алексей Калайчиди. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным МВД, пять сотрудников полиции пострадали, трое из них получили огнестрельные ранения во время пресечения беспорядков.

Ранее сообщалось, что в Кордайском районе произошла массовая драка, в которой участвовали почти тысяча человек. По последней информации, в результате произошедшего погибли десять человек.

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