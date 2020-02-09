Премьер-министр Таиланда раскрыл мотив открывшего стрельбу военного

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Мотивом военного, открывшего стрельбу в Таиланде, стал бытовой конфликт с сослуживцами, заявил премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сержант сухопутных войск Таиланда открыл стрельбу после конфликта с сослуживцами из-за продажи дома, заявил тайский премьер. Он отметил, что командование войск займется выяснением деталей конфликта, чтобы установить связь с произошедшей трагедией.

Ранее сообщалось, что таиландский военный устроил стрельбу в городе Накхонратчасима. В результате произошедшего погибли 27 человек, включая стрелка, еще 57 пострадали. В российском посольстве в Таиланде заявили, что россиян среди пострадавших и убитых нет.

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