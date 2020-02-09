Начальник полиции Таиланда подтвердил уничтожение стрелка в Накхонратчасиме

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Начальник главного управления национальной полиции Таиланда генерал Чактхип Чайчинда подтвердил уничтожение военного, застрелившего в таиландском Корате свыше 20 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, операция, проводимая спецназом, завершена.

«Преступник ликвидирован», — сказал Чайчинда.

Он добавил, что на место происшествия скоро прибудет премьер-министр Таиланда.

До этого сообщалось, что таиландский военный устроил стрельбу в таиландском городе Накхонратчасима, в результате которой погибли 25 человек, а еще 63 человека получили ранения. В российском посольстве в Таиланде заявили, что россиян среди пострадавших и убитых нет.

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