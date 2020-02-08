Таиландский стрелок сумел сбежать из ТЦ после перестрелки со спецназом

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Военный, который убил 20 человек и еще 16 держит в заложниках, смог сбежать после перестрелки со спецназом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что молодой человек более девяти часов укрывался в здании торгового центра. Спецназ, проверив все этажи ТЦ, обнаружил стрелка на многоэтажной стоянке. Тогда военный начал перестрелку со спецназом. В какой-то момент он выстрелил в газовый баллон, взрыв которого вызвал пожар. После этого он сумел скрыться и бежать из здания.

По некоторым данным, в перестрелке с военным пострадали два бойца спецназа.

В настоящее время местонахождение стрелка неизвестно. Предполагается, что стрелком может быть 34-летный военный, инструктор по стрельбе и снайпер.

По последним данным, количество жертв возросло до 20 человек, также еще 31 человек получили ранения. В российском посольстве в Таиланде уточнили, что россиян среди пострадавших нет.

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