Число раненных в результате стрельбы в Таиланде превысило 30 человек
В Таиланде количество раненных в результате стрельбы, устроенной солдатом в городе Накхон Ратчасима (Корат), увеличилось до 31 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.
Также уточняется, что 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По последним данным, количество жертв возросло до 20 человек.
Ранее сообщалось, что военнослужащий таиландской армии застрелил нескольких сослуживцев и угнал военный автомобиль. Проезжая на автомобиле по городу, он периодически открывал стрельбу из винтовки по людям. Кроме того, он взял в заложники 16 человек, которых удерживает в местном торговом центре.
Также сообщалось, что устроившему стрельбу военному удалось похитить из военной части по меньшей мере 700 патронов. Солдат является профессиональным стрелком, выиграв в прошлом несколько призов на соревнованиях по стрельбе.
В российском посольстве в Таиланде уточнили, что россиян среди пострадавших нет.
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