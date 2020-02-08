Число раненных в результате стрельбы в Таиланде превысило 30 человек

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В Таиланде количество раненных в результате стрельбы, устроенной солдатом в городе Накхон Ратчасима (Корат), увеличилось до 31 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

Также уточняется, что 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По последним данным, количество жертв возросло до 20 человек.

Ранее сообщалось, что военнослужащий таиландской армии застрелил нескольких сослуживцев и угнал военный автомобиль. Проезжая на автомобиле по городу, он периодически открывал стрельбу из винтовки по людям. Кроме того, он взял в заложники 16 человек, которых удерживает в местном торговом центре.

Также сообщалось, что устроившему стрельбу военному удалось похитить из военной части по меньшей мере 700 патронов. Солдат является профессиональным стрелком, выиграв в прошлом несколько призов на соревнованиях по стрельбе.

В российском посольстве в Таиланде уточнили, что россиян среди пострадавших нет.

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