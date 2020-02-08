Число жертв стрелка в Таиланде продолжает увеличиваться
По меньшей мере 20 человек погибли в результате стрельбы в субботу, 8 февраля, в Таиланде, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минобороны страны.
По его данным, солдат уже убил не менее 20 человек. Точное число раненых пока неизвестно, так как молодой человек продолжает удерживать заложников в торговом центре.
Изначально военнослужащий таиландской армии застрелил нескольких сослуживцев и угнал военный автомобиль. Проезжая на машине по городу, он периодически открывал стрельбу из винтовки по людям.
В российском посольстве в Таиланде уточнили, что россиян среди пострадавших нет.
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