Число жертв стрелка в Таиланде продолжает увеличиваться

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По меньшей мере 20 человек погибли в результате стрельбы в субботу, 8 февраля, в Таиланде, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минобороны страны.

По его данным, солдат уже убил не менее 20 человек. Точное число раненых пока неизвестно, так как молодой человек продолжает удерживать заложников в торговом центре.

Изначально военнослужащий таиландской армии застрелил нескольких сослуживцев и угнал военный автомобиль. Проезжая на машине по городу, он периодически открывал стрельбу из винтовки по людям.

В российском посольстве в Таиланде уточнили, что россиян среди пострадавших нет.

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