Удерживающий заложников солдат в Таиланде похитил из части сотни патронов
Военному, который устроил стрельбу в городе Накхон Ратчасима в Таиланде, удалось похитить из военной части по меньшей мере 700 патронов, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
По данным агентства, солдат является профессиональным стрелком, выиграв в прошлом несколько призов на соревнованиях по стрельбе.
Ранее сообщалось, что военнослужащий таиландской армии застрелил нескольких сослуживцев и угнал военный автомобиль. Проезжая на автомобиле по городу, он периодически открывал стрельбу из винтовки по людям. По предварительным данным им убито 17 человек. Кроме того, он взял в заложники 16 человек, которых удерживает в местном торговом центре.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число застреленных солдатом в Таиланде прохожих возросло до 17 человек
— СМИ: устроивший стрельбу в Таиланде взял 16 человек в заложники