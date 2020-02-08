Минздрав привел статистику об осложнениях у пациентов из-за ошибок врачей

В Минздраве сообщили о более чем 70 тыс. случаев тяжелых осложнений у пациентов ежегодно из-за ошибок и непрофессионализма врачей в России, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

При этом, Мурашко заявил, что целенаправленно не будет называть количество летальных исходов по данной причине.

Министр привел пример, что от использования лидокаина в год погибает свыше 25 человек, из-за неправильного использования медицинских каталок для скорой помощи гибнет не меньше 1-2 человек, или получают тяжелые увечья.

По его словам, иногда четко видно, насколько безграмотно действуют медработники в критической ситуации.

Глава Минздрава призвал в обязательном порядке включить в программу обучения вопросы безопасности медпомощи, ее качества, в частности, безопасного обращения с лекарственными препаратами.