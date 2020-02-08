С депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным простятся 8 февраля в Казани

Церемония прощания с погибшим при крушении вертолета в Татарстане депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным состоится в субботу, 8 февраля, в Казани. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, простятся с парламентарием в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

Начало мероприятия назначено на 11 часов. Похоронят Хайруллин на кладбище казанского поселка Мирный.

7 февраля вертолет Bell 407 потерпел крушение в районе города Лаишево в Татарстане. На его борту находились три человека. В результате катастрофы один человек погиб, еще двое были ранены. Среди погибших оказался депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названа возможная причина гибели депутата Хайруллина

— СК возбудил дело после падения вертолета и гибели депутата Госдумы в Татарстане

— Вице-спикер Госдумы подтвердил смерть депутата Хайруллина при крушении вертолета