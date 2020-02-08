Свыше 2 тысяч человек излечились от коронавируса

Более двух тысяч человек вылечились от нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает DXY.cn.

Отмечается, что всего от заболевания излечились 2063 человека.

Уточняется, что жертвами коронавируса стали 724 пациента.

Кроме того, зараженными числятся почти 35 тыс. человек, а именно 34858.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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