Свыше 2 тысяч человек излечились от коронавируса
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Более двух тысяч человек вылечились от нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает DXY.cn.
Отмечается, что всего от заболевания излечились 2063 человека.
Уточняется, что жертвами коронавируса стали 724 пациента.
Кроме того, зараженными числятся почти 35 тыс. человек, а именно 34858.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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