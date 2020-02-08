Помпео заявил о готовности США выделить $100 млн КНР для борьбы с коронавирусом
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о готовности страны выделить Китаю денежные средства для борьбы с новым типом коронавируса 2019-nCoV. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Госдепартамента.
Уточняется, что Вашингтон может предоставить Пекину $100 млн.
Отмечается, что США готовы предоставить сумму на помощь и другим пострадавшим странам. Деньги могут быть предоставлены как напрямую, так и через международные организации.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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