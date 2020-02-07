Кировский анестезист опроверг причастность к убийствам ветеранов

Анестезист Сергей Вольф из Кирова выступил с опровержением опубликованной в СМИ информации о якобы причастности к убийствам ветеранов. Соответствующее видеообращение он выложил во «ВКонтакте».

Медик заявил, что его «не просто оклеветали», а «унизили и оскорбили».

«Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ», — заявил Вольф в своем видеообращении.

При этом он признался, что очень любит свою работу, а также призвал дать ему возможность спокойно выполнять профессиональные обязанности.

Вольф уведомил, что уже обратился к СК России с просьбой доказать его невиновность и наказать тех, кто распространил ложную информацию о нем.

Ранее в сети появилась информация, что якобы «медбрат-анестезист» отключал пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). После этого пользователи соцсетей установили «убийцу» по бейджу и назвали имя Сергея Вольфа.

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