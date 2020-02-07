Суд арестовал на два месяца обвиняемого в поджоге Никулинского суда в Москве
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Суд арестовал на два месяца обвиняемого в поджоге здания Никулинского суда Москвы уроженца Уфы Руслана Ибрагимова. Об этом сообщает ТАСС.
Судья Пресненского суда Елена Абрамова заявила, что Ибрагимов будет арестован до 6 апреля.
Ранее в Москве был установлен и объявлен в розыск заказчик поджога в здании Никулинского суда.
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