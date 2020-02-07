Суд арестовал на два месяца обвиняемого в поджоге Никулинского суда в Москве

Суд арестовал на два месяца обвиняемого в поджоге здания Никулинского суда Москвы уроженца Уфы Руслана Ибрагимова. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Пресненского суда Елена Абрамова заявила, что Ибрагимов будет арестован до 6 апреля.

Ранее в Москве был установлен и объявлен в розыск заказчик поджога в здании Никулинского суда.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Установлен заказчик поджога Никулинского суда в Москве

— Задержан подозреваемый в поджоге Никулинского суда Москвы

— СК завел уголовное дело после брошенного в здание суда «коктейля Молотова»