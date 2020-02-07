Открыты грузовые пункты пропуска между Дальним Востоком и Китаем

Грузовые пропускные пункты открыты между Дальним Востоком и Китаем, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Ивина.

В настоящее время все пункты пропуска открыты для перемещения грузов, отметил Ивин. Он подчеркнул, что на данный момент пункты работают с меньшей нагрузкой, чем до закрытия.

Ранее грузовые пункты пропуска между Дальним Востоком и Китаем были закрыты из-за распространения коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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