Больница Уханя опровергла данные о смерти врача, который первым заговорил коронавирусе

Центральная больница Уханя опровергла информацию о том, что Ли Вэньлян, один из восьми врачей, которые первыми пытались предупредить о возникновении коронавируса, погиб. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что Ли находится в критическом состоянии, врачи больницы стараются его реанимировать.

До этого сообщалось, что врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, который был один из первых, кто заявил о вспышке коронавируса, но был обвинен полицией в распространении слухов, скончался от этого заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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