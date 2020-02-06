Следователя СК по особо важным делам задержали в Москве за крупную взятку
Правоохранительные органы задержали в Москве следователя по особо важным делам управления по подозрению в получении крупной взятки. Об этом ТАСС рассказали в столичном Следственном комитете.
Предполагается, что 4 февраля следователь получил взятку в размере 4,3 млн рублей от находящегося под подозрением правоохранителей лица за то, чтобы его родственника не привлекали к уголовной ответственности по иным эпизодам заведенного уголовного дела.
Отмечается, что получивший взятку следователь работам в управлении по Северо-Восточному административному округу Москвы.
В настоящее время его задержали. Расследование продолжается.
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