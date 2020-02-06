В Москве в четверг ожидается до -4°С

В Москве в четверг, 7 февраля, синоптики прогнозируют до -4°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Согласно их данным, днем температура воздуха будет варьироваться от -2°С до -4°С.

При этом в столичном небе будет облачно.

В городе пойдет снег, а также местами ожидается метель. Кроме того, обещают гололедицу.

Ветер будет западный 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.