Член партии Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России

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Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова... Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова...
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова...
РИА «Новости»

Депутат Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Елизавета Богуцкая заявила, что отказалась поддержать законопроект о пенсиях для жителей неподконотррольных Киеву территорий Донбасса. Об этом сообщает телеканал «112».

Она объяснила такое решение тем, что у жителей Донбасса могут быть пророссийские настроения.

«Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет?» — сказала Богуцкая.

По ее мнению, принятие такого закона станет «плевком» в сторону тех, кто покинул Донбасс и уехал на подконтрольные Киеву территории, не получив никаких выплат.

Ранее Рада послала на повторное первое чтение законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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