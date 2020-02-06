Член партии Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России

Депутат Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Елизавета Богуцкая заявила, что отказалась поддержать законопроект о пенсиях для жителей неподконотррольных Киеву территорий Донбасса. Об этом сообщает телеканал «112».

Она объяснила такое решение тем, что у жителей Донбасса могут быть пророссийские настроения.

«Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет?» — сказала Богуцкая.

По ее мнению, принятие такого закона станет «плевком» в сторону тех, кто покинул Донбасс и уехал на подконтрольные Киеву территории, не получив никаких выплат.

Ранее Рада послала на повторное первое чтение законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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