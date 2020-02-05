Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле возросло до 139

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Губернатор Стамбула Али Йерликая сообщил, что увеличилось число пострадавших в результате жесткой посадки пассажирского лайнера в Стамбуле, передает ТАСС.

По данным управления здравоохранения провинции Стамбул, число получивших различные травмы составило не менее 139 человек. Их госпитализировали и доставили в местные больницы.

Согласно имеющимся данным, воздушный лайнер совершил жесткую посадку и выкатился за ВПП. На борту самолета находились 171 человек и шесть членов экипажа.

Предполагается, что россиян на борту лайнера не было.

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