Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле возросло до 139
Губернатор Стамбула Али Йерликая сообщил, что увеличилось число пострадавших в результате жесткой посадки пассажирского лайнера в Стамбуле, передает ТАСС.
По данным управления здравоохранения провинции Стамбул, число получивших различные травмы составило не менее 139 человек. Их госпитализировали и доставили в местные больницы.
Согласно имеющимся данным, воздушный лайнер совершил жесткую посадку и выкатился за ВПП. На борту самолета находились 171 человек и шесть членов экипажа.
Предполагается, что россиян на борту лайнера не было.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
— Число пострадавших при ЧП с самолетом в Стамбуле резко возросло