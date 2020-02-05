В СБУ рассказали подробности обыска на телеканале «1+1»

Службы безопасности Украины прокомментировала сообщения об обысках в здании, где располагается телеканал «1+1» бизнесмена Игоря Коломойского, передает ТАСС.

Как рассказали в службе, проверка не связана с деятельностью телеканала. Обыски проходят в отношении конкретных лиц по делу о создании и хранении незаконно полученных аудиофайлов.

«Продолжаются следственные действия, осуществляемые на основании решения суда», — добавили в СБУ.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что обыски проходят из-за возможной связи канала с делом о прослушке украинского премьера Алексея Гончарука.

15 января на YouTube-канале под названием «Как обмануть президента» появились три аудиоролика, на которых были записаны фрагменты якобы неформального совещания Гончарука перед предстоящей встречей с Зеленским. В них говорилось об укреплении гривны и того, как это может отразиться на государственном бюджете. В них голос, похожий на голос Гончарука, просил помочь сформулировать понятное для главы государства объяснения этого вопроса.

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