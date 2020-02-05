Путину ежечасно докладывают о ситуации с коронавирусом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину ежедневно и иногда «ежечасно» докладывают о ситуации с распространением коронавируса нового типа, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока рано давать какие-то оценки, работа проделывается системная, очень обширная, как по географии, так и содержательная. Задействован механизм по предотвращению проникновения коронавируса. Работают ученые, компании, в плане разработки вакцины, задействованы и дипломатические службы, задействованы средства и силы ВКС РФ. Ведется очень масштабная работа, ведется и днем, и ночью. Президент ежедневно и иногда даже ежечасно получает информацию о развитии ситуации», — заявил Песков.

До этого в Тюмень прибыли два борта с россиянами из китайского Уханя.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 24 563 человек, 493 человек погибли, а также 910 вылечились.