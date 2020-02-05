Прокуратура ЗАО принесла извинения Голунову

Прокуратура Западного округа (ЗАО) Москвы извинилась перед журналистом Иваном Гоулновым, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры РФ.

Перед Голуновым извинились за необоснованное привлечение к уголовной ответственности.

«Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения», — говорится в сообщении.

До этого адвокат Голунова заявил, что Генеральная прокуратура России отказалась принести официальные извинения журналисту Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года, однако 11 июня его дело уже официально было закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания Голунова возбуждили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналиста признали потерпевшим по данному делу.