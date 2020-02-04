Жительница Москвы отдала лжегадалке 3 млн рублей за «снятие порчи»

В Москве лжегадалка украла у 51-летней местной жительницы 3 млн рублей, чтобы «снять» порчу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, мошенница подошла к пострадавшей в сентябре 2019 года возле школы на улице 1905 года.

Злоумышленница назвала себя Галиной и заявила собеседнице, что на ее семью наложена порча. Испугавшись слов гадалки, женщина оформила кредит и перевела на счет Галине свыше 3 млн рублей.

В дальнейшем москвичка поняла, что ее обманули, в феврале она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жительница ХМАО отдала мошенникам 1,5 млн рублей за «снятие порчи»

— Сотникова отдала гадалке 2 млн рублей из-за несчастной любви

— Гадалка выманила 2 млн рублей по смс у москвички за онлайн-консультации