В МИД России заявили, что Киев стал международной террористической ячейкой

Киевский режим стал международной террористической ячейкой с неонацистской прошивкой. Об этом в программе «Большая игра» на Первом канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что у нее есть вопрос к десяткам тысяч мировых специалистов в области международного терроризма.

«А вы где все? А почему, например, на Мюнхенской конференции не был проведен круглый стол или панельная сессия на тему: Как киевский режим от марионеточного, играющего в демократический, доигрался до международной террористической ячейки со своей особенностью, а именно — неонацисткой прошивки», — сказала представитель внешнеполитического ведомства РФ.

По ее словам, правящий на Украине режим является примером международного терроризма, который получает вооружения, деньги и политическую поддержку извне. Захарова пояснила, что речь идет о целом конгломерате стран под «зонтиком» НАТО.

До этого в МИД РФ сообщили, что Москва будет учитывать террористические шаги Киева при формировании своей переговорной позиции.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили об «опасных метастазах» нацизма на Украине и в Европе.