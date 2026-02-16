Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в августе

В августе текущего года будет осуществлена корректировка размеров страховых пенсий по старости. В результате эти выплаты вырастут у тех пенсионеров, которые в 2025 году официально работали, заявил в беседе с RT заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По словам эксперта, у каждого из них сумма повышения будет индивидуальной. Он отметил, что для проведения данной корректировки не нужно будет подавать заявления.

«Все данные у Социального фонда России есть, повышение пройдет автоматически и с августа 2026 года пенсионеры, у которых за 2025 год сформировались ИПК (индивидуальные пенсионные коэффициенты. — «Газета.Ru»), будут получать страховые пенсии в увеличенном размере», — сказал Балынин.

Также он подчеркнул, что ИПК не сформировались у неофициально работавших пенсионеров. Поэтому увеличения страховых пенсий в августе у них не будет, добавил специалист.

До этого в Госдуме заявили, что после индексации в апреле 2026 года средний размер социальной пенсии в России составит более 16 тыс. рублей.

Ранее эксперт сообщил о резком росте пенсий у ряда россиян в марте.