Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в августе

Доцент Балынин: в августе работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В августе текущего года будет осуществлена корректировка размеров страховых пенсий по старости. В результате эти выплаты вырастут у тех пенсионеров, которые в 2025 году официально работали, заявил в беседе с RT заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По словам эксперта, у каждого из них сумма повышения будет индивидуальной. Он отметил, что для проведения данной корректировки не нужно будет подавать заявления.

«Все данные у Социального фонда России есть, повышение пройдет автоматически и с августа 2026 года пенсионеры, у которых за 2025 год сформировались ИПК (индивидуальные пенсионные коэффициенты. — «Газета.Ru»), будут получать страховые пенсии в увеличенном размере», — сказал Балынин.

Также он подчеркнул, что ИПК не сформировались у неофициально работавших пенсионеров. Поэтому увеличения страховых пенсий в августе у них не будет, добавил специалист.

До этого в Госдуме заявили, что после индексации в апреле 2026 года средний размер социальной пенсии в России составит более 16 тыс. рублей.

Ранее эксперт сообщил о резком росте пенсий у ряда россиян в марте.
 
Теперь вы знаете
История обмана. Как героиня, спасавшая девочек из ада, оказалась мошенницей на доверии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!