Ученые обнаружили, что у людей с астмой растет число «умных» В-лимфоцитов

В Новгородском государственном университете обнаружили, что у молодых людей с астмой резко возрастает число «умных» В-лимфоцитов, готовых к немедленной атаке. Исследование проводили с помощью проточной цитометрии — метода, который позволяет «просветить» кровь лазером и найти уникальные рецепторы клеток. Эти данные станут базой для создания лекарств, сообщили «Газете.Ru» в НовГУ.

Бронхиальная астма — опасное заболевание, требующее быстрого лечения и подбора нужных препаратов. Тактика лечения зависит от подтипа иммунных клеток, которые участвуют в механизмах развития патологии. Поиск таких «мишеней» — ключ к персонализированной медицине. Сейчас ведутся исследования по выделению подтипов астмы через уникальные рецепторы иммунных клеток.

Исследователи сравнили показатели 26 пациентов с атопической и смешанной формами бронхиальной астмы, легкой и средней тяжести течения. Средний возраст больных — 24 года. В контрольную группу вошли 15 их здоровых сверстников.

Главным инструментом стал метод проточной цитометрии. Он работает как высокоточный сканер: лазерный луч проходит сквозь поток клеток, считывая их тип и состояние. Это позволяет увидеть механизмы болезни, которые раньше оставались «невидимыми». В ходе проточной цитометрии анализировали содержание таких рецепторов иммунных клеток, как СD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD20, CD5. По их наличию можно определить классы содержащихся иммунных клеток и их концентрацию.

Эксперимент показал, что из 11 изученных типов клеток у астматиков достоверно повышены три. Все они — подтипы В-лимфоцитов, отвечающих за развитие иммунологической памяти и выработку антител. Среди них встречаются клетки В1 и В2: они отвечают за местный мукозальный иммунитет в верхних дыхательных путях. Еще один возрастающий у астматиков показатель — L-селектин. Его высокая концентрация говорит о том, что клетки уже получили иммунный сигнал о воспалении и находятся в режиме миграции в легкие.

Исследователи планируют шире изучить субпопуляции клеток, чтобы понять, как они взаимодействуют друг с другом, и улучшить диагностику заболевания.

