Армия

Алаудинов сообщил о разгроме под Сумами батальона «полка смерти» украинской армии

Алаудинов: батальон «полка смерти» ВСУ понес большие потери в Сумской области
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Остатки батальона «полка смерти» Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за больших потерь были выведены с территории Сумской области. Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщил РИА Новости замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он пояснил, что изолированный в Сумской области батальон 225-го отдельного штурмового полка ВСУ понес такие значительные потери, что полностью потерял боеспособность. В связи с этим украинское командование было вынуждено вывести его остатки из региона на переформирование.

14 февраля сообщалось, что подразделения ВСУ «Шквал», сформированные из бывших заключенных, в Харьковской области практически утратили боеспособность.

За день до этого американский журнал The Atlantic сообщил, что этой весной Вооруженные силы Украины потеряют более двух миллионов человек.

Ранее ВСУ потеряли элитный взвод после отключения Starlink.
 
