Россиянам пообещали скидки на новые квартиры

Новые квартиры в России в марте подорожают на 1–1,5% по сравнению с февралем. Однушка площадью 35–38 кв. м в среднем будет стоить 5,8–7,2 млн рублей, двушка 50–55 кв. м — 7,8–9,8 млн рублей, а трешка 70–80 кв. м — в среднем 11,5–14,5 млн рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. Однако скидки на новые квартиры могут достигать 20–25%, предупредил Трепольский.

«Это повышение носит скорее технический характер и связано с индексацией цен по мере готовности объектов. Застройщики не стремятся к агрессивному росту из-за заградительных ставок по рыночной ипотеке, однако и снижать стоимость квартир им не позволяет инфляция издержек. При этом реальные цены сделок могут оставаться стабильными или даже снижаться за счет скрытых скидок и субсидированных программ от девелоперов, которые в марте могут достигать 20–25%. Основной причиной такой динамики является рост себестоимости. К началу 2026 года строительные материалы, логистика и оплата труда рабочих подорожали в среднем на 12–15% за год», — отметил Трепольский.

По его словам, дополнительное давление оказывает повышение НДС и высокие затраты на обслуживание проектного финансирования в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Девелоперы оказались в ситуации, когда «маржа» сжата до минимума, и любой дисконт сверх заложенного в финмодель ставит под угрозу достройку объекта, уточнил финансист.

Он добавил, что в столице ситуация традиционно более контрастная: средний бюджет покупки однушки составит 14–16,5 млн рублей, в Новой Москве можно найти лоты за 10–12 млн, тогда как внутри МКАД цены редко опускаются ниже 15 млн. Двушка обойдется покупателю в 20–24 млн рублей, а трешка — в 32–38 млн рублей.

Спрос на такие объекты в марте будет носить преимущественно инвестиционный характер «для жизни» со стороны тех, кто успел аккумулировать средства на депозитах под высокие проценты в 2025 году, считает финансист.

«Март 2026 года станет временем «прокси-скидок». Номинально квартиры не дешевеют, но в офисах продаж девелоперы будут предлагать максимально лояльные условия для покупателей с «живыми» деньгами или тех, кто проходит по условиям обновленной семейной ипотеки. Рынок стал более избирательным: покупатель больше не берет «все подряд», а тщательно оценивает инфраструктуру и репутацию застройщика», — заключил Трепольский.

