Названа категория россиян, которая может выйти на пенсию на пять лет раньше

Жители Крайнего Севера могут выйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного возраста. В 2026 году такое право возникнет у женщин 54 лет и мужчин 59 лет, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если в 2026 году в рамках общей схемы возникнет право на назначение страховой пенсии у мужчин 1962 года рождения (64 года), а у женщин 1967 года рождения (59 лет), то среди граждан, имеющих страховой стаж на Крайнем Севере (или в районах, приравненных к районам Крайнего Севера), такое право получат мужчины 1967 года рождения (59 лет) и женщины 1972 года (54 года). Для получение страховой пенсии по старости им нужно 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, страховой стаж не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях, а также совокупный страховой стаж не менее 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин)», — отметил Балынин.

По его словам, при соблюдении этих требований мужчины 1968 года рождения и моложе смогут выйти на пенсию в 60 лет, а также женщины 1973 года рождения и моложе в 55 лет.

Во-вторых, у жителей Крайнего Севера увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии, подчеркнул экономист: процент увеличения варьируется в зависимости от того является район, относящимся к Крайнему Северу (фиксированная выплата на 50% больше), или к тем, что к ним приравнены (фиксированная выплата на 30% выше). Так, например, если размер фиксированной выплаты в настоящее время равен 9584,69 рубля, то для лиц, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, сумма будет 14377,04 рубля. Для лиц, проработавших не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, размер фиксированной выплаты составит 12460,1 рубля, добавил эксперт.

Он сказал, что лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается с учетом районного коэффициента, в зависимости от района проживания, на весь период проживания в этих районах.

Согласно данным Социального фонда России, сегодня насчитывается 5,6 млн пенсионеров, которым назначены повышенные выплаты с учетом северных льгот.

Ранее россиянам напомнили о доплатах к пенсии при наличии иждивенцев.