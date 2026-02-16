Нарколог рассказал, почему женский алкоголизм сложно заметить

Женский алкоголизм протекает более скрытно, чем мужской, и это связано с комплексом как социально-психологических, так и биологических факторов, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Женщины чаще испытывают стигматизацию и социальное порицание, связанное с употреблением алкоголя. Социальные ожидания — «идеальная мать», «образцовая жена» — заставляют скрывать, маскировать проблему, формируют избегающее поведение. Соответственно, женщины реже или позже обращаются за помощью из-за страха потерять репутацию, семью, карьеру, что только усугубляет состояние и скрытое течение зависимости», — заметил доктор.

С точки зрения доказательной медицины у женщин есть некоторые физиологические особенности метаболизма алкоголя. У женщин в среднем ниже активность алкогольдегидрогеназы (это фермент, который расщепляет этанол), выше процент жировой ткани и меньше объем воды в организме.

«Все это приводит к более высокой концентрации этанола в крови при той же дозировке и ускоренному поражению всех органов. Кроме того, гормональные колебания могут усиливать эффект алкоголя и способствовать более быстрому развитию зависимости. Причем ранние признаки алкоголизма часто неспецифичны и могут маскироваться под эмоциональные нарушения. Например, может измениться паттерн употребления: переход к употреблению в одиночку, «тайные» дозы, использование алкоголя как средства для расслабления или сна. Когнитивные изменения тоже имеют место: снижение концентрации, забывчивость, отрицание очевидных последствий употребления. В среднем эти признаки могут появляться у женщин раньше, чем у мужчин, злоупотребляющих алкоголем», — рассказал нарколог.

Разговор об употреблении должен быть максимально бережным: давление, обвинения и угрозы, как правило, усиливают защиту, отрицание и не приносят пользу для зависимого человека.

«Важно сместить фокус с самого алкоголя на то, какую функцию он выполняет: тревога, бессонница, эмоциональное выгорание, депрессивные симптомы. Именно работа с этим состоянием, а не только с употреблением, лежит в основе эффективной помощи. Избегайте обвинений, опирайтесь на факты и конкретные наблюдения, а не на оценки. Предлагайте помощь, а не ультиматумы. И используйте «я-сообщения». Например: «Я беспокоюсь, когда ты принимаешь алкоголь при стрессе, потому что мне важно твое здоровье». Раннее обращение к специалисту значительно повышает шансы на восстановление без тяжелых последствий и социальной дезадаптации», — заключил доктор.

