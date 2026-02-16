Размер шрифта
В Пекине готовятся встречать китайский Новый год

Жители Пекина готовятся к встрече Праздника весны или китайского Нового года
Zhang Jinjia/XinHua/Global Look Press

Жители Пекина готовятся к встрече Праздника весны, также известного как китайский Новый год. Об этом пишет РИА Новости.

В 2026 году Праздник весны (Чуньцзе) наступит в ночь на 17 февраля. Согласно восточному календарю, начнется год Красной Огненной Лошади, который завершится 5 февраля 2027 года. С 15 февраля в КНР начались длинные выходные по случаю праздника. Они продлятся до 23 февраля.

Накануне китайского Нового года Пекин облачился в праздничный красный цвет, улицы столицы КНР украсили алые фонари и инсталляции с символом наступающего года — лошадью, на дверях домов появились наклейки из красной бумаги с иероглифом «счастье». На главной пешеходной улице города — Ванфуцзин — установлены красочные баннеры с праздничными пожеланиями, многочисленные магазинчики продают сувениры для туристов. В начале улицы размещена скульптурная композиция из скачущих разноцветных лошадей.

Китайский Новый год — самый главный и продолжительный праздник в Китае и странах Восточной Азии. Он символизирует обновление, семейное единство, радость и надежду на лучшее. Его дата плавающая и рассчитывается по лунному календарю. Как правильно встретить китайский Новый год и что принесет символ года Красная Огненная Лошадь — в материале «Газеты.Ru».

Ранее астролог рассказала, что готовит 2026 год каждому из знаков китайского календаря.
 
